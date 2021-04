La Stampa – Juve, Ronaldo si è tirato indietro? Infortunio comparso all’improvviso: mai…

Il quotidiano torinese commenta la scelta del giocatore che ha deciso di riposare per un fastidio al flessore nella gara più importante per la CL

Cristiano Ronaldo non ci sarà per la partita contro l'Atalanta. La Juventus, tramite Pirlo, lo ha annunciato alla vigilia della sfida: «Non ha recuperato da un fastidio al flessore ed è troppo rischioso farlo giocare dopo tante partite. Lo lasciamo a riposo per mercoledì dopo aver parlato con lui e il suo preparatore».

Il giocatore arriva da 9 gare in 33 giorni. Ma il quotidiano La Stampa spiega che la sua fermata è stata un po' una sorpresa. E si legge: "In settimana nessun allarme era scattato alla Continassa per le condizioni fisiche di CR7, mercoledì ha fatto un lavoro di scarico e giovedì si è allenato regolarmente con la squadra, mentre lo stesso giocatore ha dato la sensazione di volersi tirare indietro. Ieri non ha provato nella rifinitura e oggi non sarà neanche in panchina, quando altri compagni infortunati sono comunque andati in trasferta per spirito di squadra".