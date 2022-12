Stampa – Moggi sguaiato, triturato da Calciopoli. L’ultima cosa che serviva alla Juve

Nella giornata di ieri, Luciano Moggi ha preso parte, da azionista, all'assemblea della Juventus per l'approvazione del bilancio . L'ex dirigente bianconero si è esposto pubblicamente in difesa della Juventus, ringraziando Andrea Agnelli per la gestione, nonostante l'indagine della Procura di Torino in corso. A prendere le distanze da Moggi, però, ci hanno pensato direttamente gli Elkann. La Stampa, quotidiano del gruppo Gedi gestito proprio da Exor, oggi ha pubblicato un articolo, a firma di Paolo Brusorio, nel quale si ribadisce che «la Giustizia sportiva e ordinaria chiedono conto al club di operazioni non chiare. E ci fermiamo qui, non è tema da bar sport. Ma proprio per questo ci pare che di tutto la Juventus avesse bisogno tranne che di una rispolverata stonata e sguaiata di Calciopoli da parte di un signore che dalla vicenda ne è uscito triturato ».

La Stampa, poi, prosegue ancora: «La partita giudiziaria si presenta difficile e non priva di insidie e immaginiamo che riaprire i sepolcri non sia proprio la prima mission del nuovo CdA. Lo show di Moggi è stato tanto inedito quanto imprevisto, ma resta la sensazione che la nuova Juventus ne avrebbe fatto volentieri a meno, impegnata come è a preparare una strategia non per forza difensiva su plusvalenze e falsi in bilancio. Agitare le acque e ridare vita ai fantasmi non pare essere in agenda».