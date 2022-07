Standard – Chelsea, occhi su Dumfries. “Inter preferirebbe tenere Skriniar”

Secondo il portale inglese i Blues starebbero cercando un laterale per la formazione di Tuchel e guardano con interesse in casa Inter

I Blues erano sulle tracce di Kounde del Siviglia, ma il Barcellona sembra nettamente in vantaggio sugli inglesi. Per questo la virata del Chelsea sull'interista, dopo la richiesta esplicita di Tuchel di un esterno da aggiungere alla sua rosa. Secondo lo Standard, l'Inter preferirebbe cedere Dumfries e non Skriniar per sistemare i conti della società.