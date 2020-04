Inter, strada spianata per Kumbulla: contatti recentissimi, si può chiudere a…

L’Inter non si ferma e continua a progettare il proprio futuro. Ecco perché il club nerazzurro ha messo gli occhi (e ormai anche le mani, come riportato qualche settimana fa in esclusiva da FcInter1908) sul centrale del Verona classe 2000 Marash Kumbulla. E, come riporta Sky Sport, per i nerazzurri ora la strada sembra spianata: “No definitivo al Napoli, adesso il club nerazzurro ha strada libera salvo rilanci straordinari soprattutto dall’estero: contatti costanti e molto recenti col Verona che chiede 30 cash ma a 25 si può fare”.