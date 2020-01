Inter, stretta finale per Moses: richiesti test supplementari, il Chelsea vuole garanzie

La squalifica rimediata da Antonio Candreva, unita ai problemi fisici di Asamoah e D’Ambrosio e alla probabile cessione di Lazaro al Newcastle, apre una falla nel reparto esterni dell’Inter. La dirigenza nerazzurra è pronta a correre ai ripari: dopo l’ingaggio di Ashley Young, secondo il Corriere dello Sport saranno giorni decisivi per Victor Moses, nigeriano del Fenerbahce ma di proprietà Chelsea.

“L’Inter si aspetta una risposta da parte di Chelsea e Fenerbahce riguardo alla possibilità di valutare le condizioni fisiche di Moses prima di metterlo sotto contratto. In linea di massima i turchi hanno dato il loro benestare a restituirlo ai Blues, ma quest’ultimi, prima di riprenderlo, vogliono delle garanzie dall’Inter. Le parti sono al lavoro alla ricerca di una soluzione che accontenti tutti, ma il giocatore sta spingendo per prendere già oggi o domani un volo per Milano e svolgere i test“.