Mundo Deportivo – Suarez, ora c’è l’Inter in pole. Conte avrebbe un poker pazzesco

Sembrava la Juventus la destinazione più probabile per Luis Suarez, ma nel giro di pochi giorni la situazione è completamente cambiata. Il club bianconero è a un passo da Edin Dzeko, mentre Milik è sempre più vicino alla Roma. E Suarez? Secondo il giornalista di Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, è l’Inter la squadra più vicina al Pistolero. “La Juventus, per il momento, come vi dicevo ieri, passa in secondo piano per Luis Suárez, che ha l’Inter come la società più interessata. Il club nerazzurro farebbe un poker dei attaccanti con Lukaku, Lautaro, Sanchez e Suarez. Niente male per Conte“.