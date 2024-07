Super Taremi nelle amichevoli, cosa fare al fantacalcio: spesa e gestione per l’asta

Mehdi Taremi nelle amichevoli pre-campionato dell’Inter ha segnato 5 gol in tre partite. Numeri importantissimi per il nuovo centravanti dell’Inter. Ecco cosa fare al fantacalcio con lui in vista dell’asta, secondo SOS Fanta .

“Possibile terzo slot Taremi al fantacalcio in partenza, avendo davanti il capocannoniere Lautaro e Thuram come dicevamo. Saranno tantissime le gare che disputerà l'Inter, per questo può trovare grande spazio l'ex Porto. Nei piani iniziali del club e di Inzaghi, avrà decisamente più spazio rispetto ad Arnautovic e Sanchez nella stagione 2023/24. Da schierare quando giocherà titolare e si saprà in anticipo, ma si può pensare a lui anche in partite casalinghe sulla carta agevoli e con impegni europei ravvicinati. L'importante sarà avere una riserva sicura per coprirlo, poi Taremi si potrà schierare. Dovrà essere bravo a incidere nei match a gara in corso, lui che al Porto era il titolare dell'attacco: dovrà specializzarsi in questo, a fare anche l'attaccante di scorta. Ma col turnover potrà avere spazio da titolare in alcune gare di campionato.