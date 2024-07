Taremi saluta il Porto: il toccante messaggio d’addio. Ora lo aspetta l’Inter

L'abbiamo fatto tutti insieme, come una cosa sola, mi ritengo fortunato ad aver potuto suonare su un palco come l’Estádio do Dragão. Il vostro supporto irremovibile e incondizionato, la passione e l'atmosfera indimenticabile che avete creato in ogni partita, mi accompagneranno per sempre. L’Estádio do Dragão sarà sempre la mia casa. Grazie per avermi dato un senso di appartenenza e di famiglia. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Lascio questo club a malincuore e nostalgia, ma anche con il senso del dovere fatto di aver dato tutto me stesso in questi 4 anni trascorsi insieme. Porterò con me tanti ricordi speciali e momenti fantastici dentro e fuori dal campo. È stato un enorme piacere far parte della famiglia di FC Porto e auguro buona fortuna a tutti i membri del club per il futuro. Continuerò a essere un ‘portista' per sempre Come Noi uno di Noi