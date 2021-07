Inter, Telles opzione percorribile a sinistra. “Ma occhio a questi 2 parametri zero”

Telles del Manchester United è un'opzione percorribile e conosce bene la Pinetina avendoci giocato con Mancini

E' il reparto esterni quello su cui l'Inter sta lavorando in maniera prioritaria in queste settimane. E, secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta valutando due nomi anche per la fascia sinistra per regalare un rinforzo a Simone Inzaghi: "Telles del Manchester United è un'opzione percorribile e conosce bene la Pinetina avendoci giocato con Mancini. E' nel mirino della Roma e l'Inter si è informata. Occhio però al parametro zero Van Aanholt, che adesso è seguito dal Galatasaray, incapace di convincere Kurzawa del Psg. Tornerà anche quest'ultimo sul taccuino di Ausilio?".