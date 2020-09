Il Tempo – Inter-Kolarov, trovato anche l’accordo con la Roma: le cifre

Di ieri le indiscrezioni secondo le quali Kolarov ha trovato l’accordo con l’Inter per il suo trasferimento a Milano. L’ultimo pezzo da incastrare era accordarsi sulla durata del contratto. Il giocatore chiedeva un biennale e il club nerazzurro ha proposto un anno più opzione per il secondo in base alle presenze stagionali. Alla fine è arrivato il sì del difensore che ha accettato l’offerta dei nerazzurri. In attesa che vengano messi a punti gli ultimi dettagli si è allenato con la Roma. Con il club giallorosso si sarebbe trovato l’accordo per un indennizzo, secondo quanto scrive il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, per un mln di euro più bonus.