ESPN – Inter e Chelsea su Ter Stegen se non rinnovasse. Presi contatti con l’entourage

L’Inter sta cercando un portiere per il post Handanovic? Secondo quanto scrive ESPN i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Marc-Andre ter Stegen. Il portiere ha ancora due anni di contratto con il Barcellona e i due club, pur sapendo che strapparlo ai blaugrana sarebbe difficile, vogliono posizionarsi in prima fila in caso lui non rinnovi il contratto. Un ruolo essenziale per il Chelsea lo avrebbe in questa trattativa Peter Cech che è stato nominato consulente del club inglese e che ha avuto anche un ruolo importante per la firma di Werner.

Per quanto riguarda i dirigenti interisti, avrebbero già preso contatti con l’entourage del portiere. Quando il suo contratto scadrà, nel 2021, Handanovic avrà compiuto 37 anni. Il portiere 28enne vorrebbe continuare al Barcellona ed è un giocatore chiave per la squadra catalana, ma ci sono difficoltà con il rinnovo dovute alle difficoltà del club post covid. Nonostante questo i dirigenti blaugrana sono convinti che alla fine si troverà il modo di farlo continuare la sua avventura al Barça.

(Fonte: ESPN)