Da Venezia – Tessmann, la richiesta è di 8 milioni: la posizione dell’Inter

Aggiornamenti da La Nuova di Venezia sulla pista Tanner Tessmann in chiave Inter: ecco le ultimissime sulla trattativa

Aggiornamenti da La Nuova di Venezia sulla pista Tanner Tessmann in chiave Inter . Il club nerazzurro “è molto interessato, ma la richiesta della dirigenza veneziana è ritenuta troppo elevata dai nerazzurri. La cifra richiesta è intorno agli 8 milioni per acquistare lo statunitense. Sul tavolo le possibili contropartite tecniche con delle novità su Gaetano Oristanio.

Il fantasista sembrava destinato al Genoa, ma il suo agente ha smentito che sia fatta. Il ragazzo preferirebbe infatti l’approdo in laguna, perché avrebbe più spazio e quindi potenzialmente più minuti a disposizione. Intanto in questo intreccio di nomi Inter e Genoa trattano altri profili per chiudere l’affare Martinez: si pensa a uno tra Zanotti (piaceva al Venezia) e Satriano”, si legge.