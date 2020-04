Thomas, l’Atletico Madrid corre ai ripari: aumentano le pretendenti, c’è anche l’Inter

Uno dei temi caldi in casa Atletico Madrid riguarda il futuro di Thomas Partey: il centrocampista ghanese, considerato elemento imprescindibile da Simeone, è sotto contratto fino al giugno del 2023, ma la sua abbordabile clausola rescissoria (50 milioni di euro) non lascia tranquilla la dirigenza colchonera, che da tempo sta cercando di trovare un’intesa con l’entourage del giocatore per il rinnovo.

PRETENDENTI IN AGGUATO – Come riporta il quotidiano spagnolo As, su Thomas è forte l’interesse di Arsenal e Manchester United, e le pretendenti continuano ad aumentare. In Italia il giocatore è finito nel mirino della Raoma ma soprattutto dell’Inter, che potrebbe approfittare di questa fase di stallo per piombare sul ghanese.