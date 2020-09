Thomas alternativa a Kanté. Idea Inter: Brozovic e Perisic all’Atletico Madrid, si tratta

Il grande sogno di mercato dell’Inter risponde al nome di N’Golo Kanté: Antonio Conte stravede per il centrocampista francese, ma strapparlo al Chelsea potrebbe risultare una missione impossibile. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse alternative: in cima alla lista c’è Thomas Partey, ghanese dell’Atletico Madrid.

Con i colchoneros, secondo Tuttosport, potrebbe nascere una maxi operazione che coinvolgerebbe anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi sulla lista dei partenti dell’Inter: “Se per ora entrambi si allenano con le divise nerazzurre, non è detto che presto le possano cambiare per quelle di una stessa squadra: l’Atletico Madrid. Che potrebbe essere interessata a entrambi in un’operazione che all’Inter farebbe raggiungere Thomas Partey“.

“L’alternativa Thomas viene tenuta sempre in caldo dagli uomini di mercato interisti. Anche perché il giocatore dell’Atletico ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro nel contratto (che scade il 30 giugno 2023): più o meno il valore che l’Inter dà all’accoppiata Brozovic-Perisic – una quarantina di milioni il primo, tra i 10 e i 15 il secondo“.