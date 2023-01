Thuram, l’Inter non molla: pronto il contratto per giugno. Occhi anche su Bensebaini

Marcus Thuram è uno degli obiettivi del futuro per l'Inter. L'attaccante è in scadenza di contratto col Borussia Moenchengladbach e in casa nerazzurra c'è un forte pressing.

"A dispetto della concorrenza, l’Inter non ha alzato bandiera bianca per Marcus Thuram. Il top sarebbe averlo a gennaio, finestra nella quale il Newcastle farà fuoco e fiamme per anticipare tutti; se invece il figlio d’arte rimarrà a Mönchengladbach fino a giugno, i nerazzurri gli proporranno 5 milioni netti a stagione. Abbastanza per spuntarla su Bayern Monaco, Manchester United e sulle altre grandi d’Europa che si stanno informando? Ramy Bensebaini è deciso a lasciare Mönchengladbach. Il mancino algerino è seguito pure dall’Inter e dallo scatenato Borussia Dortmund", spiega La Gazzetta dello Sport.