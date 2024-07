Colpo in prospettiva per l'Inter, che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Luka Topalovic , promettente centrocampista sloveno, classe 2006. Matej Oražem, direttore esecutivo del Domzale, ha parlato di questa operazione:

"Durante la sua permanenza nel nostro club, Luka ha dimostrato di avere la qualità giusta per diventare in futuro un giocatore eccezionale, di altissimo livello. Il trasferimento in un club come l'Inter lo dimostra anche in campo internazionale, ma è chiaro che ha ancora tanto lavoro e tanti sacrifici da fare, tanto da dimostrare. Sono sicuro che se riuscirà a mostrare il suo atteggiamento professionale e la spensieratezza giovanile, che lo hanno caratterizzato dentro e fuori dal campo, anche nel suo nuovo ambiente, allora avrà successo anche lì.