Joao Mario vuole solo lo Sporting. E ha un piano: nuovo no al Torino, Inter alle strette

Ore decisive per il futuro di Joao Mario: il centrocampista portoghese, da tempo fuori dai piani dell’Inter, è rimasto in patria in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha trovato un accordo con il Torino ma, secondo Tuttosport, il lusitano continua a prendere tempo, in attesa di una mossa dello Sporting Lisbona: “Il portoghese continua a dire no: anche ieri. Un no non definitivo, diciamo un ni, ma sicuramente non un sì. Oggi il Torino ci proverà per l’ennesima volta. Ma a ieri sera il centrocampista continuava a preferire lo Sporting. E fisicamente è da settimane a casa sua in Portogallo“.

L’INTER TIFA TORINO – “L’Inter lo affitta gratuitamente pagando un terzo dell’ingaggio (accordo già trovato col Toro, con sullo sfondo il possibile prestito di Izzo ai nerazzurri). I nerazzurri “tifano” per Cairo, anche perché lo Sporting si è detto disposto a pagare solo due terzi dello stipendio (un milione netto; il Torino invece è arrivato a 1,8)“.

IL PIANO DI JOAO MARIO – “Joao Mario continua a privilegiare la squadra in cui è cresciuto ed esploso, sino al trionfo con la Nazionale nell’Europeo 2016 e il passaggio all’Inter: con a seguire le tante ombre e panchine in nerazzurro, tra un paio di prestiti dolenti (West Ham e Lokomotiv Mosca). Vorrebbe tornare in patria, ora. Tentativi del Torino in extremis, oggi: ma con ben poche speranze. In Portogallo il mercato chiuderà domani: Joao Mario può attendere con serenità, cercando di obbligare l’Inter a darlo in prestito allo Sporting, tra 24 ore“.