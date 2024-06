Rientrato all'Inter dopo il prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito è in attesa di conoscere il suo futuro: il promettente attaccante classe 2005 è nel mirino di numerosi club, e la dirigenza nerazzurra - che crede tantissimo nel ragazzo - sta valutando l'opzione migliore. Sul giocatore è piombato con decisione il Torino , pronto a scommettere su di lui in vista della prossima stagione.

Tuttosport fa il punto della situazione: "Nuovi sondaggi del Torino con l'Inter per Francesco Pio Esposito. Valutazioni in corso per una possibile operazione che comprenda un diritto di "recompra" in favore dei nerazzurri, anche se i granata punterebbero al prestito con diritto di riscatto nel caso decidessero di affondare il colpo. Marotta, infatti, punterebbe ad un'operazione tipo Fabbian, attualmente al Bologna, basata sul diritto di riacquisto che i nerazzurri avrebbero a disposizione nel caso il ragazzo (appena 18enne) si mettesse in evidenza.