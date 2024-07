Questa la domanda posta a Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio in merito ai calciatori dell'Inter. Ecco la risposta del cronista

Dovessi essere costretto a vendere uno tra Bastoni, Barella e Lautaro, chi cederesti? E' questa la domanda posta a Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio in merito ai calciatori dell'Inter. Ecco la risposta del cronista: "Forse vendo Bastoni perché ho Bisseck in rosa. Difensori forti se ne trovano, anche se forti come lui è difficile: l'ultimo che venderei è Barella probabilmente".