“C’è aria di pericolo? Al momento no, perché “Ticus” a Milano si trova a meraviglia, così come nel gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Con Lautaro Martinez forma una coppia perfetta, dentro e fuori dal campo, dove non si risparmiano siparietti divertenti, come qualche giorno fa sui social. Ad agosto si ritroveranno all’Inter, a meno di clamorose sorprese. Che oggi hanno solo un nome: Psg”, spiega Gazzetta