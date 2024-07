Nel corso di una Q&A a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha svelato quale tra i gol di Vecino in Lazio-Inter e in Inter-Tottenham l'ha emozionato di più: "Sicuramente "l'ha ripresa Vecino", perché sul primo gol non ero neanche sicuro fosse Vecino, ci ho messo un attimo a capire che fosse lui. Poi era una partita italiana, l'emozione è sempre ridotta: l'altra era in Champions, si tifa per l'Italia, ero più coinvolto e ho perso la testa. Anche perché c'era il repetita iuvant dello stesso giocatore".