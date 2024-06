E' Albert Gudmundsson , come detto a più riprese, l'obiettivo più concreto dell'Inter per rinforzare l'attacco per la prossima stagione. L'islandese è la pedina che manca in rosa e il club, come scrive Tuttosport, vuole fare di tutto per portarlo a Milano: "Inzaghi ha tre elementi bravi a destreggiarsi, seppur con caratteristiche diverse, sia da prima che seconda punta - Lautaro Martinez, Thuram e Taremi -, però non ha il fantasista, l’uomo capace di cambiare il volto di una partita come poteva esserlo Alexis Sanchez, il cui contratto scadrà domani. Ovviamente nel reparto offensivo rimangono Arnautovic e il rientrante Correa, ma è evidente come la stagione ’23-24 di Gudmundsson rappresenti un biglietto da visita differente rispetto ai due veterani.

Come detto, per arrivare al gioiello del Genoa ci vorrà tempo. L’Inter deve piazzare in uscita diversi giocatori per creare lo spazio per le varie liste - Serie A e Uefa -, ma soprattutto incassare i soldi necessari per presentarsi dal club rossoblù e formulare l’offerta giusta visto che Gudmundsson ha una valutazione di almeno 35 milioni. Non verrà trattenuto dal Genoa, lo hanno ribadito a più riprese i dirigenti liguri - per ultimo ieri il presidente Zangrillo a margine dell’assemblea di Serie A («è un ragazzo che deve sognare») -, però non verrà svenduto. L'Inter sa di avere il gradimento dell'islandese - comunque nel mirino di diversi club in Italia (ultimo la Roma) e in Inghilterra (Tottenham) - e quindi pensa di poter avere il tempo per cedere giocatori e poter poi trattare col Genoa. In lista partenti ci sono gli esuberi (il sopracitato Correa, Radu, Agoume e Vanheusden), i giovani da piazzare in prestito o a titolo definitivo con diritto di recompra (Filip Stankovic, Oristanio, Satriano, Sebastiano e Francesco Pio Esposito) e Arnautovic".