Albert Gudmundsson rimane sulla lista dei desideri dell'Inter: l'attaccante islandese del Genoa piace molto ai nerazzurri, e anche Simone Inzaghi avrebbe espresso il suo gradimento. Un interesse concreto, come ribadisce Alfredo Pedullà: "Albert Gudmundsson resta un obiettivo molto concreto per l'Inter. È vero che il Genoa ha ribadito di non voler svendere, ma è anche vero che la decisione di non darlo lo scorso gennaio malgrado il pressing della Fiorentina sottintendeva il desiderio di rinviare a questa estate. Gudmundsson è stato accostato alla Juve, ma fino a questo momento non abbiamo avuto riscontri concreti. È stato accostato al Napoli, ma anche in tal caso non c'è stato un impulso vero.