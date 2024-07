Tra i vari nomi proposti all'Inter per il ruolo di braccetto, il più interessante ma anche il più costoso è quello di Mario Hermoso , difensore classe '95 svincolatosi dall'Atletico Madrid. Scrive in merito Tuttosport: "Dopo aver riavviato i contatti con l’entourage e recepito le richieste, la dirigenza nerazzurra ha sottoposto il profilo di Hermoso alla proprietà che però non ha aperto all’investimento. Lo spagnolo, nel mirino anche del Napoli, vuole almeno un triennale da 5 milioni, troppo (al momento) per Oaktree.

Sono in corso riflessioni anche su un altro svincolato, l’ormai ex granata Ricardo Rodriguez, che di anni ne ha addirittura quasi 32, ma lo svizzero accetterebbe probabilmente un solo anno di contratto con un ingaggio più basso. Insomma, l'impegno per la società sarebbe inferiore. E' probabile comunque che Oaktree preferisca - e avalli - un'operazione su un profilo più giovane, magari in prestito con diritto di riscatto o con un investimento contenuto o coperto dalla cessione di uno o più esuberi. Per questo sono in risalita le quotazioni di Lorenzo Pirola, 22enne della Salernitana, capitano dell'Under21, ma soprattutto ex vivaio Inter".