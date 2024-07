L'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi. L'identikit è chiaro, come ribadisce Alfredo Pedullà: il profilo ideale è giovane e di piede mancino. Per questi motivi non convince fino in fondo il nome di Mario Hermoso, classe '95, da tempo accostato ai nerazzurri: "Dovremmo escludere i 29enni, i 30enni, i 31enni, oltre ai non mancini. Questa situazione toglie dai giochi Hermoso: l'Inter ad oggi è fredda su di lui.