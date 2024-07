"Soltanto un’estate fa, nella volata per aggiudicarsi un posto nella rosa dell’Inter Juan David Cabal sarebbe stato superato a doppia velocità da Mario Hermoso". Questo l'incipit di Tuttosport sulla situazione in casa Inter legata la braccetto di difesa: lo spagnolo sarebbe infatti una ghiotta occasione a zero, ma la proprietà frena. Lo spiega il quotidiano: "Perché, al di là del curriculum dei due, determinante sarebbe stato il fatto che lo spagnolo è svincolato dall’Atletico Madrid, a differenza del collega, regolarmente tesserato con l’Hellas Verona. Dodici mesi dopo, per Marotta, Ausilio e Baccin l’orizzonte si è ribaltato.