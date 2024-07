La stagione 2024/25 dell'Inter ha preso ufficialmente il via ieri con la conferenza stampa del presidente Marotta e del tecnico Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2026, e oggi i nerazzurri si ritrovano ad Appiano Gentile per l'inizio della preparazione estiva. Il prossimo obiettivo di mercato, come noto, è un difensore mancino: in cima alle preferenze della dirigenza nerazzurra c'è Juan Cabal, ma il colombiano del Verona non è l'unico profilo esaminato.