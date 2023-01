Tuttosport – Skriniar dice no all’Inter: ecco come il club ha preso il suo rifiuto

E' arrivata la tanto attesa risposta di Milan Skriniar all'Inter: il centrale slovacco ha infatti comunicato di non aver intenzione, ad oggi, di accettare la proposta di rinnovo del club nerazzurro. Questa la reazione del club nerazzurro alla sua decisione: "All’Inter lo sospettavano da un po’, considerato che Roberto Sistici, procuratore del giocatore, non ha mai dato modo di pensare che l’offerta nerazzurra sarebbe stata accettata.

Il club era convinto di chiudere la partita addirittura a novembre, anche alla luce di quanto captato dagli atteggiamenti di Skriniar, ma poi evidentemente deve essere successo qualcosa (altrimenti Marotta non si sarebbe esposto in quel modo a livello ufficiale) e l’epilogo nerissimo della vicenda rischia di creare malumori di cui nessuno ad Appiano sentiva di aver bisogno nella notte di lunedì quando nei piani societari ci sarà la grande celebrazione per la Supercoppa vinta a Riad sul Milan. Facile immaginare che Skriniar non sarà accolto con mazzi di fiori, considerando che nelle ultime gare giocate dall’Inter i tifosi si erano spesi con cori e striscioni per smuoverlo dall’impasse".