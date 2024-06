Le italiane passano all'incasso dalla Uefa. La federcalcio europea pagherà infatti oggi alle partecipanti dell'ultima edizione della Champions League un totale di 150,15 milioni di euro, cifra legata alla seconda parte del market pool, che si distribuisce a fine torneo sulla base del numero di partite giocate da ogni squadra. Ecco quanto riportato da Calcio e Finanza: "Per quanto riguarda i versamenti della giornata odierna, le italiane incasseranno complessivamente circa 17 milioni di euro. Questa cifra è la metà del market pool complessivo (che dal prossimo anno sarà accorpato al ranking storico per un nuovo pilastro denominato “value”), la cui prima parte è già stata distribuita sulla base della posizione in classifica nella Serie A 2022/23.