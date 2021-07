UFFICIALE – Inter, Gravillon ceduto al Reims: ecco la formula del trasferimento

Andreaw Gravillon lascia l'Inter: è ufficiale il ritorno in Francia con il trasferimento al Reims in prestito con diritto di riscatto

Mancava solo l'ufficialità, arrivata pochi minuti fa. Andreaw Gravillon lascia l'Inter e torna in Ligue 1 per vestire la maglia dello Stade de Reims. Il difensore francese classe 1998 si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club transalpino da esercitare la prossima estate.