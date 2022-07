UFFICIALE – Vidal è del Flamengo: maglia 32. “Lo sognavo da tutta la vita”

Risolto il contratto con l'Inter, Arturo Vidal vola a Rio. Il Flamengo, dopo la vittoria sull'Atletico Mineiro negli ottavi della Coppa del Brasile, ha ufficializzato l'ingaggio del 35enne centrocampista cileno, ex anche di Juventus e Bayern Monaco. Vidal, che già ieri era al Maracanà per assistere alla partita dei compagni, si unirà al gruppo in settimana e vestirà la maglia numero 32.