Vanheusden, parla il padre: “Priorità allo Standard. Abbiamo parlato con l’Inter e…”

Zinho Vanheusden non tornerà all’Inter. O almeno, non in questa sessione di mercato. È quanto auspicato da Johan Vaanheusden, padre del giovane difensore belga, che a La Dernière Heure ha illustrato i piani per il futuro prossimo del figlio: “Zinho potrebbe aver bisogno di riprendere il ritmo partita perché non ha giocato molto, ma sono molto felice che la sua squalifica sia finalmente finita. È stato molto fastidioso, soprattutto perchè accaduto all’inizio della stagione. Ma devi cercare di vedere il lato positivo delle cose: in questo periodo Zinho si è allenato bene. Non dimentichiamo che ha subito due gravi infortuni. Futuro? Rimanere allo Standard è l’ideale, nonostante tutte le voci e le falsità che sono state dette e scritte. La nostra priorità è sempre stata quella di rimanere allo Standard. Le cose buone capitano a coloro che aspettano. Abbiamo parlato con l’Inter e loro sanno che Zinho si sente più a suo agio a Sclessin“.