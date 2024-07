Il difensore belga è pronto per tornare a giocare in patria: nuovo club dopo le stagioni con lo Standard Liegi

Il futuro di Zinho Vanheusden sarà ancora una volta in patria, in Belgio. Ma questa volta non allo Standard Liegi: il difensore belga sarà un nuovo giocatore del Mechelen. Come rivela il portale hbvl.be, il centrale classe '99 nella giornata di lunedì ha sostenuto e superato le visite mediche di rito, e a breve metterà la firma sul contratto che lo legherà a quello che sarà il suo nuovo club.