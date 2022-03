Inter, Lukaku può sconvolgere i piani: “Complicato, ma ad Appiano non chiudono la porta”

Si ragiona su un profilo giovane e uno più esperto alla Dzeko. Ma c'è un nome che può ribaltare tutti i piani dell'Inter

L'Inter ragiona su come rinforzare il reparto offensivo e pensa a due ingressi nella prossima finestra di mercato. Si ragiona su un profilo giovane e uno più esperto alla Dzeko . Ma c'è un nome che può ribaltare tutti i piani dell'Inter.

"In questo panorama c’è una variabile che può spostare tutta l’impalcatura. E risponde al nome di Romelu Lukaku. L’Inter non può riacquistarlo, perché si possa fare l’operazione dovrebbe concretizzarsi l’ipotesi un prestito. A oggi è complicato immaginarlo. Ma di fronte alla volontà di un giocatore, guai a chiudere la porta. E infatti ad Appiano non la chiudono", spiega La Gazzetta dello Sport.