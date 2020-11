Vazquez: “Inter tra le grandi d’Europa, vittoria in EL difficile e meritata. Vorrei tornare in Italia”

Franco Vazquez, centrocampista argentino ex Palermo e ora al Siviglia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Il ‘Mudo’ ha parlato della finale di Europa League della passata stagione contro l’Inter di Conte e del suo futuro.

D’estate, in questo 2020 maledetto, per lei e per voi un sorriso. L’Europa League contro l’Inter.

“Mi mancava vincere un trofeo col Siviglia, negli scorsi anni abbiamo perso in Copa del Rey, in Supercoppa di Spagna, Supercoppa Europea. Vincere in un anno così è stato bello e ancor più duro.Poi l’Inter è una tra le grandi d’Europa è superarla è stato ancor più difficile. Abbiamo meritato di vincere la gara: abbiamo fatto una buona gara, soffrendo ma riuscendoci”.

È in scadenza in estate, magari potrebbe lasciare l’Andalusia per tornare in Italia già a gennaio.

“Vado in scadenza a giugno, vedremo quel che accadrà. Tornare in Italia, non lo nascondo, mi piacerebbe tanto. E’ un campionato che conosco, di cui ho un grande ricordo, vediamo… Sono stato quattro anni, ho grandi ricordi di questa esperienza. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto”.