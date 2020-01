Inter, per Vecino servono 20 milioni: oltre all’Everton spunta un altro club inglese

Dopo Lazaro, ceduto in prestito al Newcastle, e Politano, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli, l’Inter stringe per chiudere un’altra cessione: quella di Matias Vecino, finito ai margini dopo il diverbio avuto con Conte. Secondo Tuttosport, la prossima destinazione del centrocampista uruguaiano sarà la Premier League, con due club che hanno già bussato alla porta dei nerazzurri:

“Nel rush finale di mercato andrà risolta anche la questione Vecino, finito sul mercato dopo la rottura con Conte. L’Inter valuta l’uruguaiano venti milioni ben sapendo che ha mercato soprattutto in Premier. Oltre all’Everton – da tempo in pressing sul giocatore per volontà di Carlo Ancelotti – si è fatto avanti pure il West Ham“.