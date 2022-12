Psg? No: Inter, ecco il vero motivo per cui Skriniar prende tempo sul rinnovo

I giorni passano e la preoccupazione sale: Milan Skriniar non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con l'Inter. Ma, secondo quanto risulta a Il Giorno, non sarebbe la proposta monstre del Psg a far vacillare il difensore slovacco: "Il rinnovo di Milan Skriniar sembrava indirizzato e invece siamo ormai vicini al Natale e non si trova ancora un accordo definitivo.

Lo slovacco non è convinto, prende tempo, vuole capire non tanto se può strappare un contratto migliore altrove a parametro zero (questo è praticamente certo) ma se la volontà di restare nella Milano nerazzurra coincide con la possibilità di far parte di una squadra vincente, non toccata di estate in estate da addi importanti".