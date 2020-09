Inter, veto di Conte alla cessione di Lautaro. E cambia la strategia su Skriniar e Godin

Il mercato in entrata dell’Inter, al momento, è fermo agli acquisti di Hakimi e del giovane Vagiannidis, in attesa di chiudere le operazioni Kolarov e Vidal. I nerazzurri hanno la necessità di vendere per poter mettere a segno altri colpi, e per questo motivo solamente pochi elementi sono considerati assolutamente incedibili: tutti, con la giusta offerta, possono lasciare Milano.

Nonostante questa situazione, secondo Tuttosport, Antonio Conte avrebbe espresso il suo veto anche per un altro calciatore: “Conte avrebbe chiesto di non perdere Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona, ma giocatore che per l’Inter ha una valutazione che si aggira sui 100 milioni“.

CAMBIO DI STRATEGIA – “A dire il vero, col passare dei giorni e dei summit, alcune strategie sembrano essere cambiate, quindi Skriniar non sarebbe più sul mercato, a differenza di Godin, così come Eriksen verrebbe fatto partire solo a fronte di una proposta superiore ai 50 milioni“.