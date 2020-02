TS – Vice Handanovic, due opzioni per il futuro. E Padelli se rinnova diventa terzo

L’infortunio di Handanovic apre a nuove riflessioni sul futuro della porta dell’Inter. Non è in dubbio il futuro del numero uno nerazzurro, ma nella prossima stagione ci sarà un nuovo secondo a fargli da spalla. Padelli, se rinnovasse col club interista, andrebbe a fare da terzo al posto di Berni. E per il vice Handanovic, ci sarebbero due opzioni che Marotta prenderebbe in considerazione. La prima è Radu: lui è già un giocatore nerazzurro. E’ andato in prestito al Parma a gennaio per l’infortunio di Sepe. Tornerà alla base e potrebbe rimanere. Ma un’altra opzione potrebbe essere Musso, il portiere dell’Udinese. Di lui il giornale torinese scrive: “Trova molti sponsor nell’Inter. Qualora il club nerazzurro dovesse decidere di puntare su di lui, potrebbe essere sacrificato proprio Radu nell’affare con i friulani, che a quel punto avrebbero bisogno di un numero 1“.

(Fonte: TuttoSport)