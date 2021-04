Mercato, nome mai fatto per il vice-Lukaku: “Inter, avanzata anche un’offerta”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha svelato un nome nuovo sondato dall'Inter come attaccante del futuro

Uno dei ruoli che l'Inter dovrà necessariamente rinforzare nella prossima sessione di mercato è sicuramente quello del vice-Lukaku. Il belga necessita infatti di un'alternativa di livello in grado di farlo rifiatare nei periodi più intensi e di non farlo rimpiangere a livello di gioco e realizzativo. E, come svela Fabrizio Romano ai microfoni di Give Me Sport, Marotta e Ausilio hanno sondato il profilo di Odsonne Edouard, centravanti francese classe '98 di proprietà del Celtic: "La scorsa estate Edouard è stato vicino a lasciare il Celtic, ma ha deciso di restare. Probabilmente ora andrà in un nuovo club: ma per prenderlo bisogna pagarlo. L'Inter nelle ultime finestre di mercato ha pensato a lui come alternativa a Lukaku, ma il Celtic voleva una cessione a titolo definitivo e i nerazzurri offrivano un prestito con diritto", spiega l'esperto di mercato.