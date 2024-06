L'Inter pensa ai rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro, ma anche al mercato per rinforzare la rosa del tecnico per la prossima stagione

L'obiettivo dell'Inter è trovare vice Sommer , c'è anche Audero nella lista. Riflessione in casa nerazzurra se cercare un portiere giovane che possa diventare titolare poi al posto di Sommer: Martinez in pole position, ci sono anche Okoye e Bento. Di sicuro arriverà un portiere.

Per gli altri reparti bisogna vedere cosa succederà sulle uscite. Se esce qualcuno in attacco Gudmundsson può diventare interessante. Può dare qualcosa in imprevedibilità. A destra c'è da capire cosa succederà con Dumfries.