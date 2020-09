Sky – Vidal all’Inter, ci siamo quasi: addio al Barcellona ad un passo, poi sarà nerazzurro

Inter e Vidal, la trattativa procede spedita. Questo almeno è quanto risulta a Gianluca Di Marzio, giornalista di Skysport che sottolinea come il Barcellona e il giocatore cileno siano avanti sulla risoluzione del contatto. Se arrivasse, e sembrano essersi accorciati i tempi sull’addio al Barça del centrocampista, poi si arriverebbe alla firma su un contratto di due anni con il club nerazzurro. Quindi non solo Kolarov è ad un passo dal trasferimento alla corte di Conte, ma anche il suo giocatore preferito per il centrocampo si avvicina.

(fonte: SS24)