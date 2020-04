In Spagna – Vidal, Beckham lo ha puntato per l’Inter Miami. Gli ostacoli sono tre

Non c’è solo una questione in sospeso per via del nome che ha scelto per il suo club in MLS, ma l’Inter potrebbe nuovamente dover fare i conti con David Beckham. L’ex milanista avrebbe puntato per l’Inter Miami un noto obiettivo nerazzurro, Arturo Vidal.

Questo è quanto riportano i media cileni e spagnoli. Mundo Deportivo sottolinea a questo proposito: “Il club americano dovrebbe scontrarsi con l’Inter e il Newcastle per avere il giocatore del Barcellona. Sia Conte che Allegri, che potrebbe sedere sulla panchina della squadra inglese, lo hanno già allenato. Un altro ostacolo per Beckham arriva dallo stesso Barcellona. Setien continua a sostenere di apprezzare molto Vidal e il suo impegno. Vorrebbe restasse”.

(Fonte: Mundo Deportivo)