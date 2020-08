Vidal: “Inter? Ho ancora un anno di contratto con il Barcellona, ora mi sento importante”

Il suo nome viene accostato ormai da tempo all’Inter, e Antonio Conte farebbe carte false pur di riaverlo con sé. Tuttavia, in un’intervista concessa al Mundo Deportivo, Arturo Vidal ha voluto spegnere le voci di mercato che lo riguardano, ribadendo la sua volontà di rimanere a Barcellona: “Mi resta un anno di contratto e dopo tutto quello che è successo, in questo momento mi sento importante, ho molto affetto per la squadra, ho ottimi amici e spero di arrivare alla scadenza del mio contratto. Voglio vincere la Champions League e l’anno prossimo puntare al Triplete. Se Dio vuole resterò ancora qui“.