Vidal: “Flamengo? L’unica cosa che posso dire e che andrò via da Milano”

Il calciatore nerazzurro conferma l'addio al club nerazzurro dopo aver postato nelle sue stories un sondaggio sulla sua prossima squadra

"Andre Cury, rappresentante di Arturo Vidal in Brasile, ha assicurato che non è vero che Vidal abbia chiesto uno stipendio stratosferico per andare al Flamengo". In Cile riportano le parole dell'agente del calciatore che nei giorni scorsi ha postato nelle sue stories un chiaro riferimento al suo futuro. E ha postato anche un sondaggio sulla sua prossima squadra, Colo Colo o Flamengo?