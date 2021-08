Dal Cile – Vidal, no all’Inter Miami. Ma Beckham prepara già un nuovo tentativo

Un interessante retroscena di mercato sul centrocampista cileno, desideroso di vincere la Champions League in nerazzurro

Arturo Vidal vuole restare all’Inter. Dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative in nerazzurro, il cileno è in cerca di riscatto con l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina. E ha detto no a una proposta su tutte, assicura La Tercera, tra i più importanti e diffusi quotidiani del Cile. In particolare, Vidal ha detto no all’Inter Miami di proprietà di David Beckham.