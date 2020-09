Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Dalla Spagna parlano dell’accordo tra il cileno e il Barcellona per il via libera, dopo che il giocatore ha rinunciato all’ultimo anno di contratto. Secondo il giornalista Gerard Romero di RAC1, ci potrebbe essere una svolta già nella giornata di oggi. L’intenzione di Vidal, una volta risolto il contratto col Barcellona, sarebbe quella di partire oggi per l’Italia e iniziare la nuova avventura all’Inter.