Vidal: “L’intervento è stato un successo. Tornerò presto in campo con grande…”

Questa mattina Arturo Vidal si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. Come riporta l'Inter in una nota ufficiale, l'intervento è perfettamente riuscito.