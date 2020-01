Vidal, serve un rilancio. Politano-Milan? L’Inter lo cede in un caso e a questa cifra

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Per capire se il futuro di Arturo Vidal si colorerà di nerazzurro, riporta SportMediaset, bisognerà attendere il ritorno del Barcellona dall’Arabia. Tra Valverde non è mai scattata la scintilla, una totale mancanza di feeling che può fare la differenza. Marotta dovrà comunque rilanciare perché 12 milioni per il cartellino non bastano. L’Inter lavora poi su Sandro Tonali per bruciare la concorrenza: ieri l’incontro tra Ausilio e l’avvocato Bozzo. Il Brescia lo valuta 50 milioni, i nerazzurri cominciano a sondare il terreno. Marotta ha poi in mano Ashley Young per giugno: lo vorrebbe subito, ma lo United fa muro. In uscita, invece, c’è Matteo Politano: ieri il Milan ha incontrato il suo entourage. La trattativa può decollare solo in caso di trasferimento definitivo: la valutazione è di 20 milioni.