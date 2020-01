Inter, Vidal resta in rotta con il Barcellona. In Spagna: “Ma ciò cambierebbe se…”

Continua l’incognita legata al futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è in rotta con il Barcellona e ha dato la sua parola ad Antonio Conte per raggiungerlo all’Inter nella finestra di mercato di gennaio. Le cose potrebbero però cambiare: il futuro di Ernesto Valverde, il principale problema per cui il cileno vorrebbe lasciare la Catalogna, non è più così certo.

Il club Blaugrana ha infatti avviato i contatti con Xavi come successore del tecnico e chissà che questo non comporti un cambiamento nella testa di Vidal. Il centrocampista ha intenzione di continuare il suo pressing per partire nel caso in cui restasse Valverde. Ma tutto cambierebbe se, riporta il Mundo Deportivo, ci fosse un avvicendamento in panchina. Ecco perché Arturo sembra pronto ad aspettare la scelta del Barcellona per poi decidere se continuare a forzare il club per raggiungere l’Inter o meno.